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Экипаж омской «Сибири» отдохнул на Канарах

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Омск
12:37 15 Ноября 2019
путешествие, судно, экипаж
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская яхта «Сибирь» попрощалась с Канарскими островами. Судно двинулось к другим островам у северо-западного побережья Африки – Кабо-Верде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На Канарских островах, куда омичи прибыли 3 ноября после шестидневного перехода от португальского курорта Кашкайш, экипаж отдохнул несколько дней. Как сообщил на сайте экспедиции Сергей Лебединский, самыми запоминающимися для этого отрезка стали события 1 и 2 ноября. Так, в ночь на 2 ноября лопнул топливный шланг, а на рассвете заглох двигатель. Лежавшую какое-то время в дрейфе яхту удалось уберечь от столкновения с сухогрузом.

Кроме того, на яхту стали залетать летучие рыбы. Экипаж попытался использовать их в качестве наживки для более крупных рыб, но безуспешно.

Переход до Кабо-Верде начался 10 ноября и займет, по прогнозу, семь-десять суток. Далее яхта «Сибирь», совершающая кругосветное путешествие, направится в Бразилию.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»

 

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