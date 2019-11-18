Крематорий в Омске обещают построить к осени 2020 года

Сроки строительства омского крематория сдвигаются из-за затянувшейся процедуры оформления разрешительных документов. Инвестор проекта Артем Николаев изначально планировал сдать объект летом 2020 года, однако строительство не началось до сих пор. Бизнесмен заверил, что от своих планов не отказывается – работы на площадке скоро начнутся.

«Крематорий точно будет. К лету 2020 года мы не успеем закончить из-за того, что долго проходит согласование по санитарной зоне, а к осени успеем», - цитирует Николаева сайт ngs55.ru.

Напомним, что крематорий планируют построить на землях Морозовского сельского поселения в Омском районе. Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. После запуска объекта в Омске смогут проводить до 10 тысяч кремаций в год, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.