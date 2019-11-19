Эксперт: «Проблема недолива топлива на АЗС РФ существует, но введение оборотных штрафов ничего не гарантирует»

Министерство промышленности и торговли России опубликовало данные проверок автозаправочных станций, которые показали, что фактический недолив топлива на отечественных АЗС в два – три раза превышает норму.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что проблема недолива существует, но решать ее нужно без перегибов.

«Мне сложно опровергать данные Минпромторга – есть вопросы по тому, кто и как проводил данное исследование. Об этом нет никаких данных. В целом же ситуация по АЗС именно такая. Но здесь нужно понимать, что допустимая погрешность в 0,25%, то есть 25 мл на 10 литров топлива, была введена лишь летом 2019 года и ее еще нет в ГОСТах. Под погрешность попадают практически все АЗС, которые за прошедшее время не успели перестроить свои топливо-раздаточные колонки», - отметил Сергей Канаев.

По словам руководителя Федерации автовладельцев России, повышенное внимание к опубликованным данным Минпромторга можно объяснить «продавливанием» законопроекта о введении оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС.

«Если мы действительно хотим решить проблему недолива топлива, а не завуалировать ее, то, на мой взгляд, эффективнее не вводить оборотные штрафы, а перестроить работу контролирующих органов. Например, проверять АЗС в режиме тайного покупателя. Все свои проверки Федерация автовладельцев проводит именно в таком режиме, что гораздо результативнее, чем плановые проверки. Ведь на современной АЗС можно в течение 30 секунд настроить оборудование, приведя его в «нужное» состояние», - рассказал Сергей Канаев.

Оборотные штрафы Сергей Канаев сравнил с законопроектом о нулевой промилле, который был неоднозначно встречен общественностью и экспертным сообществом.

«Даже на самых современных комплексах для АЗС иностранного производства возможен недолив на уровне 0, 35% на каждую партию топлива. Оборотные штрафы, в том виде, в которых они могут быть приняты сейчас, ничего не решают. АЗС либо закроются, либо переложат свои затраты на потребителя», - отметил Сергей Канаев.