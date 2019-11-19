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Вещание телеканала «Продвижение» адаптировано для инвалидов по слуху

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Омск
21:21 19 Ноября 2019
телеканал, брикс
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Сетка телеканала «Продвижение» с 11 ноября 2019 года дополнена авторскими программами, адаптированными для инвалидов по слуху.

Адаптированный контент на семейно-развлекательном телеканале можно будет увидеть в эфире ежедневно. Программы собственного производства направлены на охват максимально широкой аудитории. По понедельникам зрители могут посмотреть истории успешных стартапов, начатых в декретном отпуске, в проекте «Мама в деле»; по вторникам состоявшиеся профессионалы вспомнят о том, кем они хотели стать в детстве и реализуют свои мечты в проекте «Кем быть?». В середине каждой рабочей недели, по средам, в эфире «Продвижения» будут выходить адаптированные версии программ для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, - «Человек худеющий» и «Жизнь не сахар». Узнать истинные смыслы мифических историй можно будет по четвергам в проекте «Сказки для взрослых». Студийная программа детской школы телевидения телеканала «Продвижение» «Кадры» будет выходить с субтитрами каждую пятницу, а по выходным о трудностях городского жителя XXI века расскажут ведущие и участники ток-шоу «НЛП: нестандартно и легко о психологии».

Новая эфирная концепция реализована в рамках исполнения Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов. В соответствии с изменениями, внесенными в статью 31 Закона «О средствах массовой информации», с 1 января 2020 года минимальный объём адаптированного контента должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 180 городах РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион» 2016 и 2017, в номинации «Лучший телевизионный дизайн». 

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