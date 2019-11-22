22 ноября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В омский онкодиспансер доставили новый томограф

Главная Общество
Омск
11:06 22 Ноября 2019
оборудование, онкология, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омск доставлен новый магнитно-резонансный томограф японского производства. Он будет установлен в областном «Клиническом онкологическом диспансере», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Новое оборудование позволит сократить время обследования омичей, что увеличит пропускную способность. Технические характеристики томографа позволяют проводить раннюю диагностику заболеваний у пациентов высокого риска. Обследование проводится максимально быстро и дает максимально точные результаты», - отмечает портал правительства Омской области.

Приобретение аппарата обошлось региональному бюджету в 41 млн руб. Его разместят в специально подготовленном помещении отделения лучевой диагностики. Монтаж начнется в ближайшее время, а заработает томограф уже в январе 2020 года.

В начале 2019 года сообщалось, что в Омской области в течение трех лет на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделено более 5 млрд руб. Из них 2,3 млрд руб. - за счет средств федерального бюджета

Фото: портал правительства Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Вещание телеканала «Продвижение» адаптировано для инвалидов по слуху

Вещание телеканала «Продвижение» адаптировано для инвалидов по слуху

19 Ноября 2019 г.
Сетка телеканала «Продвижение» с 11 ноября 2019 года дополнена авторскими программами
Новости Омска: Эксперт: «Проблема недолива топлива на АЗС РФ существует, но введение оборотных штрафов ничего не гарантирует»

Эксперт: «Проблема недолива топлива на АЗС РФ существует, но введение оборотных штрафов ничего не гарантирует»

19 Ноября 2019 г.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что проблема недолива существует, но решать ее нужно без перегибов.
Новости Омска: Крематорий в Омске обещают построить к осени 2020 года

Крематорий в Омске обещают построить к осени 2020 года

18 Ноября 2019 г.
Строительство откладывается из-за трудностей с оформлением разрешительных документов
Новости Омска: Экипаж омской «Сибири» отдохнул на Канарах

Экипаж омской «Сибири» отдохнул на Канарах

15 Ноября 2019 г.
Следующий ориентир – Кабо-Верде
Новости Омска: Александр Шлеменко заявил, что в многоквартирных домах не должны работать торговые точки и магазины, торгующие алкоголем.

Александр Шлеменко заявил, что в многоквартирных домах не должны работать торговые точки и магазины, торгующие алкоголем.

13 Ноября 2019 г.
Александр Шлеменко рассказал о том, что за последнее время дважды был на юбилеях в детских спортивно-юношеских школах, где присутствовали столы с алкоголем.
Новости Омска: Документы омского периода Александра Колчака продадут в Париже

Документы омского периода Александра Колчака продадут в Париже

12 Ноября 2019 г.
Аукцион состоится через 100 лет после отступления его армии из Омска
Новости компаний
20/11
Кредит в банке Тинькофф
19/11
Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Санкт-Петербургский государственный университет открыл доступ к электронным версиям трех старинных китайских книг

Санкт-Петербургский государственный университет открыл доступ к электронным версиям трех старинных китайских книг

20 Ноября 2019 г.
Старший преподаватель кафедры китайской филологии СПбГУ, заместитель директора Института Конфуция Дмитрий Маяцкий рас...
Новости Омска: Эксперт: Создание альтернативы системе SWIFT не подлежит сомнению

Эксперт: Создание альтернативы системе SWIFT не подлежит сомнению

20 Ноября 2019 г.
Россия и Китай продолжают работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT, которая снизит возможность с...
Новости Омска: В городе Тара Омской области проходит IV театральный фестиваль «Сотоварищи»

В городе Тара Омской области проходит IV театральный фестиваль «Сотоварищи»

18 Ноября 2019 г.
Участниками IV Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», посвященного памяти Народного артиста СССР Михаила...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19