В омский онкодиспансер доставили новый томограф

В Омск доставлен новый магнитно-резонансный томограф японского производства. Он будет установлен в областном «Клиническом онкологическом диспансере», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Новое оборудование позволит сократить время обследования омичей, что увеличит пропускную способность. Технические характеристики томографа позволяют проводить раннюю диагностику заболеваний у пациентов высокого риска. Обследование проводится максимально быстро и дает максимально точные результаты», - отмечает портал правительства Омской области.

Приобретение аппарата обошлось региональному бюджету в 41 млн руб. Его разместят в специально подготовленном помещении отделения лучевой диагностики. Монтаж начнется в ближайшее время, а заработает томограф уже в январе 2020 года.

В начале 2019 года сообщалось, что в Омской области в течение трех лет на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделено более 5 млрд руб. Из них 2,3 млрд руб. - за счет средств федерального бюджета

Фото: портал правительства Омской области