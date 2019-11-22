Письма Александра Колчака разошлись по свету

Бумаги архива адмирала Александра Колчака, носившего титул верховного правителя России, вызвали ажиотаж на аукционе в Париже. Они были проданы в общей сложности за €3 млн, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Архив продавался после смерти внука Александра Колчака. Парижский аукционный дом Drouot выставил около 400 лотов. Это документы, книги, фотографии, дневники и др. Часть из них посвящена омскому периоду жизни военного и политика.

«Одним из редких документов стала рукописная декларация Временного правительства в Омске от 23 февраля 1919 года с исправлениями и дополнениями Колчака. В документе говорится, что его правительство «приняло на себя задачу ввести воссоединенную Россию в круг великих демократий мира», - отмечает сайт «Омск Здесь».

Декларацию продали за €70 тыс. Письма адмирала жене Софье, в одном из которых он пишет ей из Омска, ушли за €400-500 каждое.