Омск украсят к Новому году к середине декабря

К 15 декабря власти Омска планируют завершить монтаж праздничной иллюминации вдоль городских магистралей. Также должно быть окончено строительство ледовых городков и монтаж главной елки.

Планируется, что владельцы магазинов и заведений общепита к середине декабря успеют завершить новогоднее оформление витрин. Их украшают в соответствии с утвержденной городскими властями концепцией, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В праздничном оформлении города могут участвовать и жители. Мэрия объявляет традиционные конкурсы на лучшее световое оформление частного дома и на самую креативную снежную фигуру во дворе многоквартирного дома.