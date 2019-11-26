В Омске постоят детский инфекционный стационар

Омские власти направили в федеральный Минздрав заявку на финансирование строительства инфекционного стационара для детей на базе БСМП-1. Стоимость объекта оценивается в 4,6 млрд рублей.

Начать работы планируется в 2021 году, сообщил на аппаратном совещании с губернатором министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков.

«Для получения средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в министерство здравоохранения РФ направлена бюджетная заявка на строительство объекта в 2021 году. Стоимость капитального строительства составляет 4 миллиарда 629 миллионов рублей», - говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Детский инфекционный стационар будет рассчитан на 300 коек. Медучреждение построят на улице Перелета, 9, передает корреспондент Sibnovosti.ru.