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В Омске постоят детский инфекционный стационар

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Омск
15:53 26 Ноября 2019
общество, омск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Омские власти направили в федеральный Минздрав заявку на финансирование строительства инфекционного стационара для детей на базе БСМП-1. Стоимость объекта оценивается в 4,6 млрд рублей.

Начать работы планируется в 2021 году, сообщил на аппаратном совещании с губернатором министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков.

«Для получения средств федерального бюджета на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в министерство здравоохранения РФ направлена бюджетная заявка на строительство объекта в 2021 году. Стоимость капитального строительства составляет 4 миллиарда 629 миллионов рублей», - говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Детский инфекционный стационар будет рассчитан на 300 коек. Медучреждение построят на улице Перелета, 9, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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