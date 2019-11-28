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Елочные базары в Омске откроются 1 декабря

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Омск
14:46 28 Ноября 2019
общество, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти объявили дату открытия елочных базаров в Омске. Купить живое новогоднее дерево омичи смогут с 1 декабря. В Ленинском округе официально утверждены семь точек продаж. Изначально планировалось, что елочных базаров будет как минимум в три раза больше.

«Важным условиям договора с предпринимателями является соблюдение чистоты и порядка в местах продажи елей, а также уборка территории после завершения торговли. По словам предпринимателей, в этом году в продаже будут сосны и пихты», – цитирует сайт «Омск-Информ» главного специалиста отдела развития потребительского рынка и торговли администрации ЛАО Екатерину Камагорову.

Продавать ели в Омске будут до 31 декабря включительно. Цены стартуют от 400 рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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