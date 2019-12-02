Омичей попросили рассказать о своем перемещении по городу

Власти Омска при разработке новой транспортной модели муниципалитета решили собрать данные о том, как используют транспорт горожане в настоящее время. Омичи могут предоставить их в ходе интернет-опроса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Анкета размещена на сайте ООО «Институт территориального планирования «Град». Ее заполнение является анонимным.

«Опишите, пожалуйста, все ваши передвижения за один недавний будний день, который вы хорошо помните», - просят составители анкеты, разбивая этот общий вопрос на целый ряд конкретных о времени, способах и целях поездок.

«Ответы будут учтены специалистами нашего департамента и ИТП «Град» при выполнении работ по разработке Генерального плана города Омска, а именно создания математической транспортной модели Омска», - приводит официальный портал мэрии Омска пояснение вице-мэра, директора департамента архитектуры и градостроительства Михаила Губина.

Городские власти заключили с ИТП «Град» контракт на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Фото: официальный портал мэрии Омска