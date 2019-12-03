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Главную омскую елку перенесли к Музыкальному театру

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Омск
15:12 3 Декабря 2019
елка, площадь, лед
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Главную городскую новогоднюю елку в Омске решили перенести. Теперь она будет установлена не в парке им. 30-летия ВЛКСМ, а у Музыкального театра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На площади у Музыкального театра разместят замок Снежной королевы и пять ледовых горок. По данным сайта «Омск Здесь», замок изо льда с 11-метровой горкой должны построить к 29 декабря. Также на территории городка вырежут две игровые формы «Чаша», шесть фигурных колонн для входной группы и т. д. Из бюджета на создание городка выделили 3 млн руб.

Сказочный ледовый городок будет работать до 15 января.

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