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Большая часть Сибири теряет население из-за миграции

Главная Общество
Омск
09:35 5 Декабря 2019
население, статистика, мигранты
Автор: Sibnovosti.ru
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За первые девять месяцев 2019 года в Сибирский федеральный округ (СФО) переселилось 407,4 тыс. человек. Но уехало из Сибири еще больше – 413,4 тыс., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Таким образом, миграционная убыль составила около 6 тыс. человек. По данным Новосибирскстата, миграция дала прирост населения в четырех регионах СФО из 10. Наибольший – около 7 тыс. человек – в Новосибирской области. Кроме того, «в плюсе» оказались Томская область (на 1,7 тыс. человек), республики Тува и Алтай (почти на 900 человек в каждой). Самая заметная миграционная убыль зафиксирована в Омской области (8,5 тыс. человек) и Красноярском крае (3,7 тыс. человек).

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам первого квартала этого года впервые за долгое время в СФО был отмечен миграционный прирост. Но этот тренд оказался непродолжительным.

В 2018 году Сибирский федеральный округ потерял из-за миграции 2 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

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