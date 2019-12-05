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Эксперт: для БРИКС 2020 год станет годом согласования общих позиций

Главная Общество
Омск
16:21 5 Декабря 2019
брикс, эксперты, развитие, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 января 2020 года Россия станет страной – председателем объединения БРИКС.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев отметил, что в 2020 году странам предстоит прийти к согласованным позициям по нескольким сложным темам.

«Летом 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет саммит стран БРИКС. К тому моменту, на мой взгляд, страны Восточного полушария должны выйти из некоего застоя, в котором они находятся по некоторым позициям сейчас. Думаю, что 2020 год пройдет под знаменем согласования общих позиций, и в этом обсуждении полноценно и полнокровно будет участвовать Бразилия. Страна, которая сейчас находится в очень непростом положении, ведь США проводят активную политику в Южной Америке, многие государства которой они считают своими странами – сателлитами», - заявил эксперт.

По мнению Михаила Беляева, лидеры и правительства стран БРИКС в 2020 будут обсуждать вопросы реформирования ВТО в интересах рынков развивающихся стран, осуждая протекционизм и выступая за свободную торговлю.

«Развитие всемирной торговли постоянно находится в зоне внимания BRICS, причем это касается не только вопросов стран объединения, но и, например, государств Африки. Континента, который многие эксперты называют «Континентом будущего». Среди других тем – финансовые потоки, защита климата, «зеленая экономика» и, конечно, укрепление добрососедства и ограничение локальных конфликтов. По моему мнению, последние два вопроса можно решить только через совместную позицию всех стран объединения BRICS», - отметил Михаил Беляев.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Фото предоставлено Российским институтом стратегических исследований

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