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Омская яхта «Сибирь» завершила переход через Атлантику в Бразилии

Главная Общество
Омск
16:46 6 Декабря 2019
сибирь, судно, путешествие
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская яхта «Сибирь», совершающая кругосветное путешествие, завершила трансатлантический переход. На землю экипаж сошел в порту города Салвадора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам участника экспедиции Алексея Декельбаума, судно шло через Атлантический океан от африканских островов Кабо-Верде 15 суток.

«Состоялся ее самый длинный (2 100 морских миль или около 3 900 км) и долгий безостановочный переход, второй раз за свою жизнь «Сибирь» пересекла экватор с севера на юг, впервые омская яхта прибыла к берегам материка Южная Америка, в этом переходе была поймана самая большая рыба – опять-таки, за всю историю «Сибири», - перечислил он достижения команды за эти дни на своей странице в соцсети Facebook.

Крупнейшей рыбой оказалась корифена длиной 1,32 м и весом порядка 20 кг. Выловил ее Евгений Забродин.

Предполагается, что отдых и ремонт в Салвадоре продлятся 10 дней.

Фото: страница Алексея Декельбаума в соцсети Facebook

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