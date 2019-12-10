В Омске восстановили «Иосифа Сталина»

На «Омском заводе транспортного машиностроения» отреставрировали две единицы бронетехники времен Великой Отечественной войны. Эта работа проделана к 80-летию Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Специалисты «Омсктрансмаша», входящего в структуру госкорпорации «Ростех», отреставрировали тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и ИСУ-152 - самоходную установку на базе танка ИС.

«Машины поступили на «Омсктрансмаш» в июне 2019 года, за полгода была проведена огромная работа по реконструкции их внешнего вида. Несмотря на то что на технике имелись небольшие боевые повреждения, корпус хорошо сохранился. Задачу по ремонту и восстановлению осложнило еще и то, что на башнях отсутствовали пушки. Восстанавливали их по старым фотографиям», - сообщили в «Ростехе».

Технику установят на танковой аллее ОАБИИ. Институт берет начало от Осиповичского пехотного училища в Белоруссии, сформированного 5 декабря 1939 года. В 1943 году его передислоцировали в Омск.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»