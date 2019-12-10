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В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

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Омск
15:48 10 Декабря 2019
общество, омск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Большереченском зоопарке Омской области из-за аномально теплой погоды в декабре медведи выходят из спячки. Такого зоологи не наблюдали уже 10 лет.

Значительно раньше времени проснулись четверо косолапых постояльцев – бурые Маша и Фома, а также гималайские Кузя и Даша. Гималайская медведица Кроха спит крепко, она всегда позже всех собратьев выходит из спячки.

«Все бурые медведи у нас заснули еще в ноябре. Маша и Фома проснулись и пока бродят по вольерам. А вот Соня крепко спит. Причем она к нам попала совсем маленькой. Ее маму убили браконьеры, и ее просто некому было научить впадать в спячку. Первую зиму она бодрствовала, в прошлом году у нее, наконец, получилось заснуть. И в этом она уже делает все по правилам», - цитирует «Комсомольская правда» заведующую методическим отделом зоопарка Наталью Болотову.

Сотрудники зоопарка скорректировали рацион медведей, чтобы те смогли поскорее заснуть – их кормят калорийной кашей с рыбьим жиром, медом и фруктами. Самая комфортная температура для сна косолапых – 15…-20 градусов, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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