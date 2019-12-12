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Фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже

Главная Общество
Омск
12:13 12 Декабря 2019
итоги, фестиваль, победители, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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Военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже. В 2019 году фестиваль прошел при информационной поддержке телеканала «Продвижение», который устроил  на «Душоновских маневрах» живые показы проекта «Деконструкция».

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа организатор фестиваля, начальник отдела по сохранению культурного наследию комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щёлково (Московская область) Ирина Коврижных отметила, что для «Душоновских маневров» это уже четвертая победа на разных конкурсах по событийному туризму всероссийского уровня после RussianEventAwards, RussianOpenEventExpo и премии «События России».

«Живые показы проекта «Деконструкция» были хорошо приняты участниками фестиваля.  На фестивале были показаны премьерные серии проекта – выпуски, посвященные разбору фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и сериала о средневековье «Последнее королевство», спикером в которых выступил известный блогер, историк-писатель Клим Жуков. Учитывая такой интерес к «Деконструкции» и к Климу Жукову в 2020 году мы рассмотрим возможность для того, чтобы продолжить это хорошее дело «Душоновских  маневрах»», - рассказала Ирина Коврижных.

В рамках проекта «Деконструкция» эксперты – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на соответствие современной научной картине мира. Все серии проекта «Деконструкция» доступны для бесплатного просмотра пользователям сервиса «Яндекс.Эфир» на официальном YouTube-канале сайта kino-teatr.ru.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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