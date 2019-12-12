Военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже. В 2019 году фестиваль прошел при информационной поддержке телеканала «Продвижение», который устроил на «Душоновских маневрах» живые показы проекта «Деконструкция».

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа организатор фестиваля, начальник отдела по сохранению культурного наследию комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щёлково (Московская область) Ирина Коврижных отметила, что для «Душоновских маневров» это уже четвертая победа на разных конкурсах по событийному туризму всероссийского уровня после RussianEventAwards, RussianOpenEventExpo и премии «События России».

«Живые показы проекта «Деконструкция» были хорошо приняты участниками фестиваля. На фестивале были показаны премьерные серии проекта – выпуски, посвященные разбору фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» и сериала о средневековье «Последнее королевство», спикером в которых выступил известный блогер, историк-писатель Клим Жуков. Учитывая такой интерес к «Деконструкции» и к Климу Жукову в 2020 году мы рассмотрим возможность для того, чтобы продолжить это хорошее дело «Душоновских маневрах»», - рассказала Ирина Коврижных.

В рамках проекта «Деконструкция» эксперты – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на соответствие современной научной картине мира. Все серии проекта «Деконструкция» доступны для бесплатного просмотра пользователям сервиса «Яндекс.Эфир» на официальном YouTube-канале сайта kino-teatr.ru.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа