14 декабря
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Эксперт: Возвращение курилок в аэропорты – это пулевое отверстие в бронежилете

Главная Общество
Омск
21:43 14 Декабря 2019
россия, аэропорт
версия для печати Ico_print

Государственная дума России приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов. В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа член  Общественной палаты России руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал это решение парламентариев ошибочным.

«Решение о возвращении курилок в аэропорты – ошибка, которая не соответствует закону  и «майским указам», направленным на решение демографических задач и снижение заболеваний, связанных с употреблением сигарет. Табак – негативный катализатор, влияющий на сердечно – сосудистые заболевания и рак. У общества не было запроса на возвращение курилок, наоборот есть запрос на здоровый образ жизни и долголетие. Я просил инициаторов возвращения курилок привести примеры митингов, пикетов или петиций за возвращение курилок, но они не смогли этого сделать», - отметил Султан Хамзаев.

По мнению руководителя Федерального проекта «Трезвая Россия» за законом стоят табачные корпорации, лоббирующие свои интересы и аэропорты, которые хотят быть привлекательными для международных компаний.

«Корпорации занимаются психологическим лоббированием, когда они убеждают людей, что те не могут прожить без сигареты даже полчаса. Конечно, в их интересах, чтобы люди курили больше. Закон о запрете курилок был нашим бронежилетом, а теперь в нем появилось пулевое отверстие. Открылся ящик Пандоры. Видя слабину от депутатов, табачные корпорации пойдут дальше, ведь аппетит приходит во время еды. Теперь уже начались обсуждения появления курилок в поездах. А что дальше? Рестораны и подъезды? Жаль, что за принятием закона стоит депутат Сергей Боярский, которого используют вместе с отцом, Михаилом Боярским. Табачные корпорации идут по проверенным технологиям. На Западе был ковбой Мальборо, через которого в людей «вбивали» мысль: «Если ты куришь, ты – крутой». А почему у нас это идет через Боярского, тоже понятно. Михаил Боярский – наш «ковбой Мальборо», который для многих ассоциируется с мушкетером, с героем», - заявил Султан Хамзаев.

По материал Международного пресс-центра МКР Медиа

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже

Фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже

12 Декабря 2019 г.
В 2019 году фестиваль прошел при информационной поддержке телеканала «Продвижение».
Новости Омска: В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

10 Декабря 2019 г.
Такого не было 10 лет
Новости Омска: В Омске восстановили «Иосифа Сталина»

В Омске восстановили «Иосифа Сталина»

10 Декабря 2019 г.
Танк установят на аллее ОАБИИ
Новости Омска: Омская яхта «Сибирь» завершила переход через Атлантику в Бразилии

Омская яхта «Сибирь» завершила переход через Атлантику в Бразилии

6 Декабря 2019 г.
Судно прошло почти 4 тыс. км за 15 суток
Новости Омска: Эксперт: для БРИКС 2020 год станет годом согласования общих позиций

Эксперт: для БРИКС 2020 год станет годом согласования общих позиций

5 Декабря 2019 г.
По мнению Михаила Беляева, лидеры и правительства стран БРИКС в 2020 будут обсуждать вопросы реформирования ВТО в интересах рынков развивающихся стран.
Новости Омска: Большая часть Сибири теряет население из-за миграции

Большая часть Сибири теряет население из-за миграции

5 Декабря 2019 г.
Сильнее всего – Омская область
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омская фолк-группа Nytt Land представила новый клип

Омская фолк-группа Nytt Land представила новый клип

10 Декабря 2019 г.
Омская фолк-группа Nytt Land представила новый клип «Pusel ov Aki's song» и первый сингл из предстоящего релиза «CVLT».
Новости Омска: Эксперт: Тариф ОСАГО должен быть максимально индивидуализированным

Эксперт: Тариф ОСАГО должен быть максимально индивидуализированным

12 Декабря 2019 г.
Сейчас рассматриваются два варианта того, как могут измениться тарифы ОСАГО - жесткий и более мягкий по отношению к а...
Новости Омска: Хоккейные сборные России и Финляндии получили подкрепление из Сибири

Хоккейные сборные России и Финляндии получили подкрепление из Сибири

12 Декабря 2019 г.
За них выступят игроки из Новосибирска и Омска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19