Эксперт: Возвращение курилок в аэропорты – это пулевое отверстие в бронежилете

Государственная дума России приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов. В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа член Общественной палаты России руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал это решение парламентариев ошибочным.

«Решение о возвращении курилок в аэропорты – ошибка, которая не соответствует закону и «майским указам», направленным на решение демографических задач и снижение заболеваний, связанных с употреблением сигарет. Табак – негативный катализатор, влияющий на сердечно – сосудистые заболевания и рак. У общества не было запроса на возвращение курилок, наоборот есть запрос на здоровый образ жизни и долголетие. Я просил инициаторов возвращения курилок привести примеры митингов, пикетов или петиций за возвращение курилок, но они не смогли этого сделать», - отметил Султан Хамзаев.

По мнению руководителя Федерального проекта «Трезвая Россия» за законом стоят табачные корпорации, лоббирующие свои интересы и аэропорты, которые хотят быть привлекательными для международных компаний.

«Корпорации занимаются психологическим лоббированием, когда они убеждают людей, что те не могут прожить без сигареты даже полчаса. Конечно, в их интересах, чтобы люди курили больше. Закон о запрете курилок был нашим бронежилетом, а теперь в нем появилось пулевое отверстие. Открылся ящик Пандоры. Видя слабину от депутатов, табачные корпорации пойдут дальше, ведь аппетит приходит во время еды. Теперь уже начались обсуждения появления курилок в поездах. А что дальше? Рестораны и подъезды? Жаль, что за принятием закона стоит депутат Сергей Боярский, которого используют вместе с отцом, Михаилом Боярским. Табачные корпорации идут по проверенным технологиям. На Западе был ковбой Мальборо, через которого в людей «вбивали» мысль: «Если ты куришь, ты – крутой». А почему у нас это идет через Боярского, тоже понятно. Михаил Боярский – наш «ковбой Мальборо», который для многих ассоциируется с мушкетером, с героем», - заявил Султан Хамзаев.

По материал Международного пресс-центра МКР Медиа