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Президент РФ ответил на вопрос омского редактора о демографии

Главная Общество
Омск
16:30 19 Декабря 2019
население, путин, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Принятие масштабных федеральных мер для прекращения снижения численности населения в Сибири возможно только после изучения последствия использования таких мер на Дальнем Востоке. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос руководителя омской редакции «Аргументов и фактов» Ольги Коробовой.

Ольга Коробова высказала тревогу в связи с тем, что численность населения в Сибири продолжает сокращаться. При этом она напомнила о программе «дальневосточный гектар», действующей для региона Дальневосточного федерального округа.

«В основном, эти гектары используются на несколько целей – на жилищное строительство, на цели ведения сельского хозяйства… Выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия … инфраструктуры. Поэтому нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы и начинания. Именно там, а потом уже переходить на другие регионы», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что другие меры для поддержания сибирской демографии предпринимаются. Например, в части поддержки семей, в которых появляется третий ребенок.

Фото: сайт президента России

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