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Региональные сетевые партнёры «Продвижения» готовятся к старту вещания телеканала

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Омск
15:32 23 Декабря 2019
телеканал, вещание
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С нового года федеральный телеканал «Продвижение» существенно расширит географию вещания. В январе 2020 года семейно-развлекательный канал появится в Приуралье, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Большинство городов уже начали готовиться к запуску «Продвижения». В г. Стрежевой Томской области в эфире местных радиостанций второй месяц ротируется ролик о старте вещания семейно-развлекательного телеканала, в ключевых локациях города размещена наружная реклама.

Главный редактор телеканала Сергей Ричко дал интервью средствам массовой информации Кирова и Самары, где проводится активная рекламная кампания запуска вещания «Продвижения». Также в рамках промоподдержки в Кирове, Самаре и Сызрани выходят ролики на местных радиостанциях, а специально к старту записан оригинальный приветственный видеоролик от федерального телеканала «Продвижение», который зрители могут увидеть в эфире ООО «Телерадиокомпания «Гранд ТВ» и АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА». 

Ранее старт вещания семейно-развлекательного канала в Липецке сопровождался активной настроечной кампанией от нового сетевого партнера - медиахолдинга «Олимп». Активная промокампания велась с размещением роликов в эфире крупнейших радиостанций города: «Русское радио», «Шансон», «Семь на семи холмах», Love Radio, «Первое сетевое», а также сети «Радио «Супермаркет», которую можно услышать в 106 продуктовых магазинах Липецка. Также наружная реклама была размещена в автобусах городских маршрутов; на рекламных конструкциях и светодиодных экранах, расположенных в ключевых локациях Липецка. В рамках промокампании информация о старте вещания вышла в печатных изданиях: «Выбирай», «Городская мозаика», Networker и «Неоновый город». Со 2 октября 2019 года «Продвижение» можно увидеть в кабельных сетях города.

Подробности – на сайте http://pro-tv.info/ и в социальных сетях телеканала.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 190 городах и 51 субъекте РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек. Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион» в 2016 и 2017 гг., в номинации «Лучший телевизионный дизайн». 

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