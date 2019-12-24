Ректор ОмГТУ: в России и в мире задан тренд на научно-техническое творчество

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная итогам Фестиваля технологического предпринимательства и научно-технического творчества «Огонь».

Как отметил и. о. ректора Омского государственного технического университета Дмитрий Маевский, сейчас в России и в мире задан тренд на научно-техническое творчество.

«Это обусловлено несколькими причинами, а главной из них являются даже не вопросы подготовки кадров, а вопросы развития предпринимательских компетенций. Не с точки зрения развития бизнеса, а с точки зрения отношения к себе, к своей жизни как проекту. И отсюда появляются вопросы, связанные с внедрением научных методов в обучение, в образовательный процесс и так далее. Сейчас ОмГТУ активно работает над этим. Например, мы участвует в создании консорциума вузов для проведения проектно-образовательного интенсива «Остров – Сибирь» (по модели Университета Национальной технической инициативы 20.35) и, с другой стороны, делаем многое, чтобы вуз был привлекателен для иностранных студентов», - рассказал Дмитрий Маевский.

По словам директора делового центра «Фабрика Бизнеса» ОмГТУ Максима Кучеренко, фестиваль «Огонь» собрал более 1000 школьников, студентов и выпускников высших и средних учебных заведений.

«С одной стороны, на фестивале мы показали, что в технических вузах создается много возможностей для того, чтобы ученые оставались в науке. А с другой стороны, попытались помочь тем, кто хочет попробовать себя в бизнесе понять: твоё это или не твоё. Ведь сегодня тема развития технологий, поддержки высокотехнологичного бизнеса – очень важна. Существуют государственные программы поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, развития малого и среднего бизнеса», - отметил Максим Кучеренко.

По мнению заместителя председателя регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Дмитрия Гончарова, фестиваль «Огонь» может и должен стать традиционным для Омска.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Фото: ОмГТУ