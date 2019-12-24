«Радио Сибирь» подведёт #2019ИтогиГода

До Нового года осталась неделя, и «Радио Сибирь» готовится подвести #2019ИтогиГода! С 28 по 31 декабря в течение дня - в эфире радиостанции в Томске, Омске и Улан-Удэ тематические программы, посвящённые самым значимым событиям уходящего года. Слушатели «Радио Сибирь» смогут вспомнить о том, что важного и позитивного случилось в родном городе и во всём Сибирском регионе за уходящий 2019-й год. Специальные выпуски проекта можно услышать 28 и 29 декабря в 10:00, 14:00, 15:00, 19:00, а 30 и 31 декабря – в 10:31, 14:30, 20:01 и 21:00.

В последнюю пятницу года, 27 декабря, всех слушателей ждет музыкальная программа «Сибчарт»! Новогодний выпуск проекта, основанного на голосовании слушателей, будет посвящен самым популярным песням за 12 месяцев уходящего года. Вспомнить самые громкие хиты - 2019 можно будет в эфире «Радио Сибирь» в Омске, Томске, Чите, Улан-Удэ и Красноярске.

Также 27 декабря в эфире радиостанции в Улан-Удэ, Томске и Чите будут подведены итоги акции «Новогоднее письмо Деду Морозу в Великий Устюг». С 4 декабря в официальных группах «Радио Сибирь» VK слушатели все вместе писали большое письмо Дедушке Морозу, и в пятницу коллективное творчество будет торжественно отправлено ему в Великий Устюг! Авторов самых креативных пожеланий ждут ценные призы и приятные сюрпризы от «Радио Сибирь».

Самая призовая новогодняя игра «Ёлочка» стартовала в эфире «Радио Сибирь» 16 декабря! Никаких сложных правил: чтобы выиграть подарок, достаточно всего лишь не пропустить в рекламном блоке слово «ёлочка», позвонить первым и получить свой приз.

Пакет эфирного оформления радиостанции обновился с середины декабря и заряжает новогодним настроением слушателей: в эфире «Радио Сибирь» звучат праздничные джинглы, перебивки и остальная эфирная «одежда»; музыкальный плейлист с начала декабря дополнен популярными и любимыми новогодними песнями. Специальный проект «Лента новогодних новостей» радует оригинальными интересными сообщениями о том, как жители всего мира готовятся к встрече нового, 2020-го года: новогоднюю новость можно услышать в конце новостных выпусков в эфире радиостанции, но не всех – оставайтесь с «Радио Сибирь» и ловите праздничные выпуски!

Подробности - на официальном сайте и в социальных сетях радиостанции.

Справка: «Радио Сибирь» успешно вещает на российском рынке 27 лет, охватывая крупнейшие города Сибири и Урала с аудиторией более 6 млн. человек. На волнах радиостанции можно услышать все необходимое для современных слушателей: новости, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды и специальные рубрики об актуальных вопросах регионов. Музыкальная часть эфира представлена новинками и хитами популярной музыки. Для расширения экономического, культурного и социального взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2015 году между радиосетью «Радио Сибирь» и «Международным радио Китая» был подписан меморандум об обмене видео- и аудиоконтентом.