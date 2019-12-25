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Омск назвали одним из самых депрессивных городов России

Главная Общество
Омск
13:14 25 Декабря 2019
россия, города, жители, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Омск занял пятое место в рейтинге самых депрессивных российских городов. Данные социологического опроса опубликовало исследовательское агентство Zoom Market опросившее 3 тыс человек в 25 крупных городах России, сообщает «Радио Сибирь».

Самыми депрессивными оказались жители Норильска, Перми, Саратова и Челябинска.

Респондентов спрашивали, как часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой, и считают ли себя депрессивным человеком.

Самые жизнерадостные россияне живут в Симферополе, Сочи, Краснодаре, Астрахани и Воронеже.

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