Омск назвали одним из самых депрессивных городов России

Омск занял пятое место в рейтинге самых депрессивных российских городов. Данные социологического опроса опубликовало исследовательское агентство Zoom Market опросившее 3 тыс человек в 25 крупных городах России, сообщает «Радио Сибирь».

Самыми депрессивными оказались жители Норильска, Перми, Саратова и Челябинска.

Респондентов спрашивали, как часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой, и считают ли себя депрессивным человеком.

Самые жизнерадостные россияне живут в Симферополе, Сочи, Краснодаре, Астрахани и Воронеже.