27 декабря
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский Минздрав подготовит закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

Главная Общество
Омск
15:59 27 Декабря 2019
общество, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Миндрав Омской области должен разработать законодательную инициативу о запрете продажи бездымных никотиновых смесей - снюсов и вейпов - подросткам. Советующее распоряжение ведомству дал губернатор региона Александр Бурков.

«Мы видим, что борьба с курением принесла не только благие результаты, но и активизацию разного рода дельцов, не желающих упускать выгоду и ищущих лазейки в законах. Отсюда распространение среди подростков бестабачных никотиновых смесей, так называемого снюса, вейпов, конфет с никотином и прочей отравы», — заявил глава региона.

К разработке законопроекта также будут привлечены депутаты Законодательного собрания Омской области и сотрудники прокуратуры.

Отметим, что сейчас дети и подростки могут беспрепятственно приобрести бездымные никотиновые смеси практически в любом ларьке. При этом употребление данных веществ может привести к тяжелым отравлениям, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Омск назвали одним из самых депрессивных городов России

Омск назвали одним из самых депрессивных городов России

25 Декабря 2019 г.
Самыми депрессивными оказались жители Норильска, Перми, Саратова и Челябинска.
Новости Омска: «Радио Сибирь» подведёт #2019ИтогиГода

«Радио Сибирь» подведёт #2019ИтогиГода

24 Декабря 2019 г.
Слушатели «Радио Сибирь» смогут вспомнить о том, что важного и позитивного случилось в родном городе и во всём Сибирском регионе
Новости Омска: Региональные сетевые партнёры «Продвижения» готовятся к старту вещания телеканала

Региональные сетевые партнёры «Продвижения» готовятся к старту вещания телеканала

23 Декабря 2019 г.
федеральный телеканал существенно расширит географию вещания
Новости Омска: Президент РФ ответил на вопрос омского редактора о демографии

Президент РФ ответил на вопрос омского редактора о демографии

19 Декабря 2019 г.
Практику «дальневосточного гектара» пока не предполагается распространять на Сибирь
Новости Омска: Фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже

Фестиваль «Душоновские маневры» стал победителем XV Премии в области развития общественных связей RUPOR в Воронеже

12 Декабря 2019 г.
В 2019 году фестиваль прошел при информационной поддержке телеканала «Продвижение».
Новости Омска: В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

В омском зоопарке из-за аномального тепла проснулись медведи

10 Декабря 2019 г.
Такого не было 10 лет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Тело погибшего извлекли из-под завала в Омске

Тело погибшего извлекли из-под завала в Омске

23 Декабря 2019 г.
Произошло обрушение здания на территории бывшего комбикормового завода
Новости Омска: Телеканал «Продвижение» представил фильм «35 мм»

Телеканал «Продвижение» представил фильм «35 мм»

25 Декабря 2019 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошел показ нового фильма телеканала «Продвижение» «35 зим».
Новости Омска: На территории бывшего завода в Омске обрушилось здание

На территории бывшего завода в Омске обрушилось здание

22 Декабря 2019 г.
Под завалами могут находиться люди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19