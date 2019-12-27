Омский Минздрав подготовит закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

Миндрав Омской области должен разработать законодательную инициативу о запрете продажи бездымных никотиновых смесей - снюсов и вейпов - подросткам. Советующее распоряжение ведомству дал губернатор региона Александр Бурков.

«Мы видим, что борьба с курением принесла не только благие результаты, но и активизацию разного рода дельцов, не желающих упускать выгоду и ищущих лазейки в законах. Отсюда распространение среди подростков бестабачных никотиновых смесей, так называемого снюса, вейпов, конфет с никотином и прочей отравы», — заявил глава региона.

К разработке законопроекта также будут привлечены депутаты Законодательного собрания Омской области и сотрудники прокуратуры.

Отметим, что сейчас дети и подростки могут беспрепятственно приобрести бездымные никотиновые смеси практически в любом ларьке. При этом употребление данных веществ может привести к тяжелым отравлениям, передает корреспондент Sibnovosti.ru.