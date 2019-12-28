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«Сибирь» бросила якорь в городе мечты Остапа Бендера

Главная Общество
Омск
14:03 28 Декабря 2019
сибирь, путешествие, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская яхта «Сибирь» прибыла в Рио-де-Жанейро. Завершился переход на юг вдоль бразильского побережья из города Салвадор, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Час назад пришли в Рио. Нас уже встречали. Подробности позже. Экипаж в норме, железо - не вполне, но будем чинить», - оставил запись на своей странице в Facebook вечером 26 декабря (по сибирскому времени) участник кругосветной экспедиции Алексей Декельбаум.

Отдых и ремонт судна в Салвадоре продлились около двух недель. «Сибирь» стартовала из этого города 21 декабря. Расстояние до города мечты Остапа Бендера – 750 миль. В Рио-де-Жанейро яхте предстоят новые ремонтные работы.  

«Еще перед отходом всплыли новые проблемы: на яхте отказали холодильник и опреснитель», - сообщил на сайте кругосветки Сергей Лебединский.

Фото: страница Алексея Декельбаума в соцсети Facebook

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