2 января
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Яхта «Сибирь» всё ближе к Антарктиде

Главная Общество
Омск
09:55 2 Января 2020
сибирь, антарктида, путешествие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новый год экипаж яхты «Сибирь», которая продолжает кругосветную экспедицию, встретил в Рио-де-Жанейро.

Член постоянного экипажа кругосветной парусной экспедиции «Сибирь – Антарктика – Сибирь» Сергей Лебединский сообщает, что в бразильском городе Сантьяго яхте пришлось встать на ремонт, который затянулся на 10 дней. Ремонт был произведен на предприятии известного бразильского яхтсмена, инженера и бизнесмена Алейши Белова.

«До Рио-де-Жанейро нас ждет 750-мильный переход. Однако ещё перед отходом из Сальвадора всплыли новые проблемы: на яхте отказали холодильник и опреснитель. К счастью, переход этот недолог – всего пять суток, а в Рио мы уже займёмся новым ремонтом.

Добавлю, что маршрут наш проходит по рыбным местам, и результаты не заставили себя ждать. На удочку попались два маленьких (примерно по три кило) тунца, метровая барракуда и корифена длиной 1,3 метра и весом под 20 кило. Все они заняли весьма достойные места в нашем меню.

Посольство России в Бразилии составило весьма обширную программу нашего пребывания в этом легендарном городе. Правда, у нас и на яхте дел хватает, но, конечно, мы хотя бы бегло познакомимся с мечтой Остапа Бендера. Там же и встретим Новый год», - рассказывает Сергей Лебединский.

Кругосветная экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь» приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. К российской антарктической станции «Беллинсгаузен» яхта «Сибирь» должна прибыть 20 января 2020 года.

Фото: sibir2020.ru

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: «Сибирь» бросила якорь в городе мечты Остапа Бендера

«Сибирь» бросила якорь в городе мечты Остапа Бендера

28 Декабря 2019 г.
В Рио-де-Жанейро омской яхте предстоит новый ремонт
Новости Омска: Омский Минздрав подготовит закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

Омский Минздрав подготовит закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

27 Декабря 2019 г.
Поручение ведомству дал губернатор Александр Бурков
Новости Омска: Омск назвали одним из самых депрессивных городов России

Омск назвали одним из самых депрессивных городов России

25 Декабря 2019 г.
Самыми депрессивными оказались жители Норильска, Перми, Саратова и Челябинска.
Новости Омска: «Радио Сибирь» подведёт #2019ИтогиГода

«Радио Сибирь» подведёт #2019ИтогиГода

24 Декабря 2019 г.
Слушатели «Радио Сибирь» смогут вспомнить о том, что важного и позитивного случилось в родном городе и во всём Сибирском регионе
Новости Омска: Региональные сетевые партнёры «Продвижения» готовятся к старту вещания телеканала

Региональные сетевые партнёры «Продвижения» готовятся к старту вещания телеканала

23 Декабря 2019 г.
федеральный телеканал существенно расширит географию вещания
Новости Омска: Президент РФ ответил на вопрос омского редактора о демографии

Президент РФ ответил на вопрос омского редактора о демографии

19 Декабря 2019 г.
Практику «дальневосточного гектара» пока не предполагается распространять на Сибирь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Маршрутный микроавтобус врезался в «КамАЗ» в Омске

Маршрутный микроавтобус врезался в «КамАЗ» в Омске

28 Декабря 2019 г.
Шесть человек госпитализировано
Новости Омска: Эксперт: Основные тренды мирового развития – появление новых центров силы и экономическая глобализация

Эксперт: Основные тренды мирового развития – появление новых центров силы и экономическая глобализация

28 Декабря 2019 г.
Глобализация диктует необходимость глобального управления, а в основе глобального управления создание международных м...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19