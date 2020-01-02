Яхта «Сибирь» всё ближе к Антарктиде

Новый год экипаж яхты «Сибирь», которая продолжает кругосветную экспедицию, встретил в Рио-де-Жанейро.

Член постоянного экипажа кругосветной парусной экспедиции «Сибирь – Антарктика – Сибирь» Сергей Лебединский сообщает, что в бразильском городе Сантьяго яхте пришлось встать на ремонт, который затянулся на 10 дней. Ремонт был произведен на предприятии известного бразильского яхтсмена, инженера и бизнесмена Алейши Белова.

«До Рио-де-Жанейро нас ждет 750-мильный переход. Однако ещё перед отходом из Сальвадора всплыли новые проблемы: на яхте отказали холодильник и опреснитель. К счастью, переход этот недолог – всего пять суток, а в Рио мы уже займёмся новым ремонтом.

Добавлю, что маршрут наш проходит по рыбным местам, и результаты не заставили себя ждать. На удочку попались два маленьких (примерно по три кило) тунца, метровая барракуда и корифена длиной 1,3 метра и весом под 20 кило. Все они заняли весьма достойные места в нашем меню.

Посольство России в Бразилии составило весьма обширную программу нашего пребывания в этом легендарном городе. Правда, у нас и на яхте дел хватает, но, конечно, мы хотя бы бегло познакомимся с мечтой Остапа Бендера. Там же и встретим Новый год», - рассказывает Сергей Лебединский.

Кругосветная экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь» приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. К российской антарктической станции «Беллинсгаузен» яхта «Сибирь» должна прибыть 20 января 2020 года.

Фото: sibir2020.ru

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа