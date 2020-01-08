Из Омска могут открыться новые рейсы в столицу Казахстана и Анталию

Глава Росавиации Александр Нерадько подписал приказ, он разрешает многим авиакомпаниям полёты по направлениям, по которым хотели бы летать. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на omskzdes.ru.

В Омске авиакомпании "Северный ветер" дано разрешение на полёты в Нур-Султан и Алма-Ату. Планируется, что по этим направлениям авиарейсы будут отправляться из Омска 7 раз в неделю.

А авиакомпании "Роял Флайт" разрешили полёты из Омска в турецкую Анталию, летать туда самолеты компании будут 5 раз в неделю.

Но не все желающие получили разрешение на перевозку пассажиров по заявленным направлениям. Было отказано авиакомпании "Победа", которая планировала открыть рейсы в Пхукет (Таиланд). Также не получила разрешение на прямые полеты из Омска в Узбекистан и авиакомпания "ИрАэро".

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