Гонконгский грипп дал себя знать в Омской области

В Омской области зафиксирован первый в этом эпидемическом сезоне случай гонконгского гриппа. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С начала эпидемического сезона 2019-2020 годов (с сентября 2019 года) лабораторно подтверждено два случая гриппа (один случай гриппа A/H3N2 и один случай гриппа В)», - отметили в омском управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что гонконгский грипп пришел в период с 30 декабря по 5 января.

Вирус А (H3N2) получил название «гонконгский грипп» из-за пандемии этого заболевания в Гонконге (Сянгане) в 1968-1969 годах. Только в США от этого вируса тогда погибло почти 34 тыс. человек. В 2014 году в Гонконге был выявлен новый штамм этого гриппа.

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