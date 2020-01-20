В омской атмосфере вновь велико содержание загрязняющих веществ

В атмосфере Омска продолжают фиксировать превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. За минувшие выходные и в ночь на 20 января – сразу по четырем веществам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«18 января на автоматизированном посту по ул. 4-я Поселковая зафиксировано два случая превышения по оксиду углерода (CO): 07:20 - 1,5 ПДК, в 10:00 - 1,3 ПДК. … В ночь с 19 на 20 января … на ул. Магистральная зафиксировано превышение предельно допустимых концентрации по сероуглероду (1,5 ПДК) и этилбензолу (1,75 ПДК) … Сегодня, 20 января, в 08:00 на автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября зафиксировано превышение по оксиду азота (1,17 ПДК)», - сказали ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

По данным информагентства, это уже четвертый случай загрязнения атмосферы города с начала года. Так, 7 и 8 января зафиксировано превышение ПДК этилбензола (1,8-2,8 ПДК), сероуглерода (2,68 ПДК), сероводорода (1,13-2,1 ПДК), оксида углерода (1,2 ПДК) и оксида азота (0,82-1,1 ПДК). От жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. 14 января в воздухе было обнаружено превышение ПДК в 1,1 раза ядовитого хлороводорода. Источник загрязнений пока не установлен.

Как писали Sibnovosti.ru, в Омске к 2024 году вредные выбросы должны быть снижены на 20%.

Фото: pixabay.com