20 января
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В омской атмосфере вновь велико содержание загрязняющих веществ

Главная Общество
Омск
13:44 20 Января 2020
воздух, загрязнение, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В атмосфере Омска продолжают фиксировать превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. За минувшие выходные и в ночь на 20 января – сразу по четырем веществам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«18 января на автоматизированном посту по ул. 4-я Поселковая зафиксировано два случая превышения по оксиду углерода (CO): 07:20 - 1,5 ПДК, в 10:00 - 1,3 ПДК. … В ночь с 19 на 20 января … на ул. Магистральная зафиксировано превышение предельно допустимых концентрации по сероуглероду (1,5 ПДК) и этилбензолу (1,75 ПДК) … Сегодня, 20 января, в 08:00 на автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября зафиксировано превышение по оксиду азота (1,17 ПДК)», - сказали ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

По данным информагентства, это уже четвертый случай загрязнения атмосферы города с начала года. Так, 7 и 8 января зафиксировано превышение ПДК этилбензола (1,8-2,8 ПДК), сероуглерода (2,68 ПДК), сероводорода (1,13-2,1 ПДК), оксида углерода (1,2 ПДК) и оксида азота (0,82-1,1 ПДК). От жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. 14 января в воздухе было обнаружено превышение ПДК в 1,1 раза ядовитого хлороводорода. Источник загрязнений пока не установлен.

Как писали Sibnovosti.ru, в Омске к 2024 году вредные выбросы должны быть снижены на 20%.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске расширили перечень ремонта дорог в рамках нацпроекта на 2020 год

В Омске расширили перечень ремонта дорог в рамках нацпроекта на 2020 год

13 Января 2020 г.
Это стало возможным благодаря экономии на торгах
Новости Омска: Гонконгский грипп дал себя знать в Омской области

Гонконгский грипп дал себя знать в Омской области

10 Января 2020 г.
В регионе зафиксирован случай заболевания A/H3N2
Новости Омска: Из Омска могут открыться новые рейсы в столицу Казахстана и Анталию

Из Омска могут открыться новые рейсы в столицу Казахстана и Анталию

8 Января 2020 г.
Глава Росавиации подписал приказ, согласно которому могут открыться новые авианаправления
Новости Омска: Яхта «Сибирь» всё ближе к Антарктиде

Яхта «Сибирь» всё ближе к Антарктиде

2 Января 2020 г.
Новый год экипаж яхты «Сибирь», которая продолжает кругосветную экспедицию, встретил в Рио-де-Жанейро.
Новости Омска: «Сибирь» бросила якорь в городе мечты Остапа Бендера

«Сибирь» бросила якорь в городе мечты Остапа Бендера

28 Декабря 2019 г.
В Рио-де-Жанейро омской яхте предстоит новый ремонт
Новости Омска: Омский Минздрав подготовит закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

Омский Минздрав подготовит закон о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

27 Декабря 2019 г.
Поручение ведомству дал губернатор Александр Бурков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Массовая авария с пострадавшими произошла в Омской области

Массовая авария с пострадавшими произошла в Омской области

16 Января 2020 г.
Травмы получили пять человек
Новости Омска: Маршрутка врезалась в «КамАЗ» на омской трассе

Маршрутка врезалась в «КамАЗ» на омской трассе

16 Января 2020 г.
Число пострадавших выросло до 15
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19