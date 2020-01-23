В Омской области закрыли трассу на Казахстан

Прекращено автомобильное сообщение между Омской областью и Казахстаном. Причиной стала непогода, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О прекращении движения проинформировало главное управление МЧС по Омской области. По его данным, причинами для принятия такого решения стали метели и плохая видимость.

«… Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Ленинский – Иртышск – Русская Поляна от поселка Ленинский до границы Российской Федерации», - уточнили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в Алтайском крае сегодня ввели режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области