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В Омской области закрыли трассу на Казахстан

Главная Общество
Омск
13:19 23 Января 2020
дорога, мчс, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
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Прекращено автомобильное сообщение между Омской областью и Казахстаном. Причиной стала непогода, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О прекращении движения проинформировало главное управление МЧС по Омской области. По его данным, причинами для принятия такого решения стали метели и плохая видимость.

«… Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Ленинский – Иртышск – Русская Поляна от поселка Ленинский до границы Российской Федерации», - уточнили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в Алтайском крае сегодня ввели режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области

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