Омская новогодняя ель пойдет на клюшки

В Омске сегодня демонтируют главную городскую новогоднюю елку. Ее древесина пойдет на изготовление хоккейных клюшек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главная городская елка установлена на Театральной площади. Ее демонтаж завершится к середине дня. По данным официального портала мэрии Омска, региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит» приступит к погрузке елей (их около 200) в 12:00.

«Из стволов хвойных деревьев, бывших основой для главной городской елки, будут изготовлены хоккейные клюшки и рамки для благодарственных писем, которые будут вручаться детским хоккейным командам с надписью «Изготовлены из городской новогодней ели. Омск», - сообщила пресс-служба мэрии.

Клюшки планируется передать в детские спортивные секции.

Фото: сайт ООО «Магнит»