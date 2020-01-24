Эксперт: темы благотворительности и патриотического воспитания в молодежных проектах будут востребованы всегда

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная работе молодежных объединений.

По мнению президента движения «Омская молодежь» и координатора Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» по Сибирскому федеральному округу Сюзанны Егиян, темы социальной сферы, благотворительности и патриотического воспитания в молодежных проектах будут востребованы всегда.

«Думаю, что в ближайшие годы будут пользоваться особой поддержкой проекты, связанные со сферами медиа, творчества, науки и IT. Инициативы востребованы в нашей стране, но нужно научить молодежь пользоваться ресурсами и не разочаровываться в случае неудач. Это ведь тоже важно – не падать духом и продолжать добиваться своего», - отметила Сюзанна Егиян.

По словам председателя Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Ермека Хапизова, в 2020 году будут востребованы темы межнационального взаимодействия. Так, в Омске пройдет межвузовский турнир в формате квиза, посвященный этнографии. Также продолжится активное сотрудничество с молодежными и общественными объединениями республики Казахстана.

Председатель Молодежного общественного Совета при Омском городском Совете Андрей Бем на пресс-конференции презентовал проект пешеходного туристического маршрута «Город говорит». Кольцевой маршрут длиной в 8 километров с помощью QR-кодов расскажет жителям и гостям города о знаковых местах Омска. В связи с ростом числа китайских туристов информация будет доступна на китайском языке.

Еще один проект – «Школа молодого политика 2.0». По мнению председателя регионального отделения «Всероссийского студенческого союза» Евгения Родина, программа комплексно подходит для развития гражданской активности студенческой молодежи, развитию парламентских институтов и общественного контроля.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа