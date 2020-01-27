Пассажиры международных рейсов в Омске проходят двойную проверку

В омском аэропорту им. Карбышева организован досмотр пассажиров международных рейсов. Это сделано для предотвращения проникновения в регион пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Меры по борьбе с вирусом обсудили сегодня на аппаратном совещании регионального правительства. О них доложил минздрав.

«Все прибывающие в омский аэропорт иностранные рейсы проверяются санитарно-карантинной службой дважды. Первый раз – непосредственно в салоне аэробуса, второй – в здании аэровокзала. На предмет выявления повышенной температуры у пассажиров и других признаков вирусного заболевания. Таких случаев пока нет, но при малейшем подозрении пассажир будет изолирован и немедленно транспортирован в специализированный бокс инфекционной больницы», - процитировал портал правительства региона первого заместителя министра Елену Шипилову.

Кроме того, каждый прибывающий из-за рубежа должен заполнить специальную анкету для определения состояния его здоровья. Инкубационный период опасного вируса составляет до трех недель.

Фото: сайт ОАО «Омский аэропорт»