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Пассажиры международных рейсов в Омске проходят двойную проверку

Главная Общество
Омск
15:35 27 Января 2020
вирус, аэропорт, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
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В омском аэропорту им. Карбышева организован досмотр пассажиров международных рейсов. Это сделано для предотвращения проникновения в регион пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Меры по борьбе с вирусом обсудили сегодня на аппаратном совещании регионального правительства. О них доложил минздрав.

«Все прибывающие в омский аэропорт иностранные рейсы проверяются санитарно-карантинной службой дважды. Первый раз – непосредственно в салоне аэробуса, второй – в здании аэровокзала.  На предмет выявления повышенной температуры у пассажиров и других признаков вирусного заболевания. Таких случаев пока нет, но при малейшем подозрении пассажир будет изолирован и немедленно транспортирован в специализированный бокс инфекционной больницы», - процитировал портал правительства региона первого заместителя министра Елену Шипилову.

Кроме того, каждый прибывающий из-за рубежа должен заполнить специальную анкету для определения состояния его здоровья. Инкубационный период опасного вируса составляет до трех недель.

Фото: сайт ОАО «Омский аэропорт»

 

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