Вещание телеканала «Продвижение» стартовало в четырех регионах России

В январе 2020 года федеральный телеканал «Продвижение» появился сразу в нескольких кабельных сетях четырех регионов России. Семейно-развлекательный канал уже доступен для просмотра телезрителям крупнейшей кабельной сети Республики Татарстан «Таттелеком» в Елабуге, Набережных Челнах, Менделеевске и Агрызе; г. Стрежевой Томской области в кабельных сетях «Данцер» и «Метросеть», а также абонентам «ЭР-Телеком» и «МТС» Кирова. В старейшем экономическом и культурном центре Нижнего Поволжья и Прикаспия – Астрахани – телезрители уже могут смотреть «Продвижение» в кабельной сети «ТелПлюс», а в ближайшее время вещание стартует и в сети «Билайн».

Абоненты местных кабельных сетей, где теперь доступно «Продвижение», смогут ежедневно смотреть обновленные авторские проекты телеканала о здоровье, психологии, взаимоотношениях в семье, финансовой грамотности и многих других интересных и полезных вещах; любимые русскоязычные и зарубежные сериалы, документальное кино, а также культовые советские и голливудские фильмы.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 190 городах и 51 субъекте РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек. Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион» в 2016 и 2017 гг., в номинации «Лучший телевизионный дизайн».