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Проекты «Радио Сибирь» вошли в шорт-лист конкурса «Вместе медиа. Радио»

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Омск
19:42 30 Января 2020
радиостанция, конкурс, сибирь
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Сразу четыре проекта «Радио Сибирь» вошли в шорт-лист регионального этапа Всероссийского конкурса аудиопрограмм «Вместе медиа. Радио» по Сибирскому округу. Омская редакция радиостанции претендует на награду в номинациях: «Ежедневный информационный выпуск», «Тематическая программа» – с проектом «Потому что мама важнее!» и «Репортаж» - с двумя сюжетами: о фестивале «СимфоПарк» и репортажем с митинга против строительства площадки по производству фенола в Омске.

Экспертным жюри фестиваля были отобраны 35 программ радиостанций Сибирского округа. Финал конкурса пройдет с 7 по 9 февраля на фестивале «Вместе медиа» в Красноярске. Программа включает обсуждение конкурсных работ и голосование открытого жюри, по результатам которого будут определены победители конкурса в Сибири. В конце второго дня обучающей программы состоится церемония награждения победителей регионального этапа. Они продолжат соревноваться с призерами конкурса «Вместе медиа» из других федеральных округов, а финал пройдет в Москве в апреле 2020 года.

«Радио Сибирь» регулярно принимает участие в фестивале «Вместе медиа» и демонстрирует свой профессионализм и мастерство. В 2019 году корреспонденты службы информации «Радио Сибирь» обошли региональные редакции таких радиостанций, как «Комсомольская правда» и «Вести FM», и удостоились высшей награды в номинации «Ежедневный информационный выпуск».

Всероссийский конкурс «Вместе медиа» объединяет региональных медиаигроков, поддерживает этические стандарты и качественный контент, помогает локальным медиа работать в digital. 

Подробности - на официальном сайте и в социальных сетях радиостанции.

Справка: «Радио Сибирь»  успешно вещает на российском рынке 27 лет, охватывая крупнейшие города Сибири и Урала с аудиторией более 6 млн человек. На волнах радиостанции можно услышать все необходимое для современных слушателей: новости, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды и специальные рубрики об актуальных вопросах регионов. Музыкальная часть эфира представлена новинками и хитами популярной музыки. Для расширения экономического, культурного и социального взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2015 году между радиосетью «Радио Сибирь» и «Международным радио Китая» был подписан меморандум об обмене видео- и аудиоконтентом.

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