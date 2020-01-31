Эксперт: Вспышка коронавируса в Китае характеризуется колоссальным количеством слухов

Вспышка эпидемии коронавируса в Китае характеризуется не только количеством заболевших и смертельных случаев, не вирулентностью вируса, но и прежде всего – колоссальным количеством слухов, отметил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики доктор исторических наук Алексей Маслов.

Он сравнивает пользователей сетей с бестолковыми маньяками, которые «рассылают» сведения о миллионах заболевших и десятках тысячах погибших, несмотря на очевидную «фейковость» информационных материалов.

«Китай, наверное, впервые за свою историю стал очень открыто освещать ситуацию. Власти регулярно публикуют отчеты и допускают наблюдателей, в том числе и из Всемирной организации здравоохранения. Никто не скрывает, что ситуация очень опасная, и Китай сам стал заложником своей «новой открытости» – всем кажется, что их обманывают и «достраивают» ситуацию», - рассказал эксперт.

По словам Алексея Маслова, китайские власти бьют тревогу именно из-за того, чтобы предупредить страну и мир об угрозах.

«Выделен предполагаемый очаг заражения: мясо диких животных, продаваемое на «мокрых» (рыбных) рынках города Ухань в провинции Хубэй. Власти уже запретили деятельность таких рынков. И больше половины заболевших – также в провинции Хубэй. Большинство заболевших находятся в возрастном коридоре от 40 до 60 лет. Власти за пару недель обещают построить еще одну больницу в Ухани. К работе привлечены все вирусологические службы и военные врачи. Заодно власти активно контролируют появление любых панических слухов в приложении WeChat и вымарывают их», - отметил Алексей Маслов.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа