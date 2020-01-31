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«Сибирь» движется на встречу с «Крузенштерном» в Ушуайе

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Омск
14:33 31 Января 2020
сибирь, путешествие, экипаж
Автор: Sibnovosti.ru
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Рано утром 31 января по местному времени омская яхта «Сибирь» отправится из бухты города Пуэрто-Сан-Хулиан на юг. Судно возьмет курс на другой аргентинский порт – Ушуайю, от которого в Западном полушарии, как правило, начинаются походы к Антарктиде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

В бухту Сан-Хулиан «Сибирь» прибыла 28 марта. Город известен тем, что в 1520 году здесь остановились на зимовку корабли кругосветной экспедиции Фернана Магеллана. Причиной стоянки омского экипажа стали неисправности двигателя.

«В первый день пытались сами устранить проблемы с двигателем (пропала зарядка, перегревается генератор двигателя 12 вольт). На второй обратился в префектуру за помощью, и здесь неоценимое содействие оказал почетный консул в Мар-дель-Плате Юрий Николаевич Кузнецов. Он позвонил в Сан-Хулиан и префектура отреагировала моментально. Они выделили машину и двух сопровождающих, провезли по всем автосервисам… Нашли мастера Алехандро Годой, который сделал всё! Он приехал на яхту, … забрал генератор, к концу дня привез другой, сказал, что наш очень быстро восстановить невозможно… «Сибирь» опять стала полноценным экспедиционным судном», - описал ситуацию на своей странице в соцсети Facebook капитан судна Сергей Щербаков, добавив, что новый генератор должен быть доставлен из Великобритании в Ушуайю.

Ранее капитан сообщал о том, что в Ушуайе «Сибири» предложено поучаствовать в совместных мероприятиях с российскими парусниками «Крузенштерн» и «Паллада», которые также совершают экспедиции к ледовому континенту, посвященные 200-летию его открытия. Мероприятия намечены на 12-15 февраля.

Ранее во время путешествия вдоль аргентинских берегов вновь изменился состав экипажа «Сибирь». Алексей Декельбаум в Пуэрто-Деседао перешел на санкт-петербургскую яхту Xanadu Максима Озерного, которая также движется к Антарктиде.

«Пересаживаюсь на нее и идем прямиком в Антарктиду. Уже сегодня, «Сибирь» через пару дней пойдет в Ушуайю. Надеюсь ее там застать на обратном пути», - записал он на своей странице в Facebook 23 января.

Вчера Xanadu проходила крайнюю восточную точку острова Огненная Земля - мыс Сан-Диего, говорится на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Сергея Щербакова в соцсети Facebook

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