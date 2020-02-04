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Строительство хоккейной арены в Омске должно стартовать в апреле

Главная Общество
Омск
16:15 4 Февраля 2020
общество, строительство, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство новой хоккейной арены в Омске должны начать в апреле 2020 года, пока же не выбран подрядчик и не одобрен проект экспертизы, рассказал журналистам  председатель совета директоров местного клуба «Авангард» Александр Крылов.

По его словам, работа ведется по плану - никаких задержек нет. Строители выйдут на площадку сразу после того, как проект получит положительное заключение Главгосэкспертизы. 

«Это произойдет ориентировочно в апреле», - отметил Крылов. 

Объект должен быть полностью готов к сдаче в 2022 году. Пока омский «Авангард» проводит матчи КХЛ в подмосковной Балашихе. Ранее хоккеисты тренировались и играли в «Арене-Омск», однако дворец снесли в 2019 году. Арену признали непригодной для эксплуатации. На новом стадионе планируется провести матчи молодежного ЧМ в 2023 году.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk

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