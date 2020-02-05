В Омске выпустят «неформатный» путеводитель по городу

Региональный Минкульт анонсировал выпуск путеводителя «Неформатный Омск». Он познакомит жителей и гостей города с культурой стрит-арта.

В издании будет собрана информация о ремесленных мастерских или ярких граффити – например, покажут фигуры атлетов на стене офиса Сибирского международного марафона и джунгли в подземном переходе. Из путеводителя также можно узнать о лучших местах для паркура, вейкбординга или катания на роликах в городе.

Также собрана информация о заведениях с нетрадиционными блюдами и адреса магазинов с «неформатными» сувенирами.

Автор нового путеводителя - доцент кафедры литературы и культурологии ОмГПУ, кандидат культурологии Светлана Бакулина. Презентовать издание планируют 21 февраля ко Всемирному дню экскурсовода, передает корреспондент Sibnovosti.ru.