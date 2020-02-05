5 февраля
Омск
погода -2 °C
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В Омске выпустят «неформатный» путеводитель по городу

Главная Общество
Омск
15:52 5 Февраля 2020
общество, омск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Региональный Минкульт анонсировал выпуск путеводителя «Неформатный Омск». Он познакомит жителей и гостей города с культурой стрит-арта.

В издании будет собрана информация о ремесленных мастерских или ярких граффити – например, покажут фигуры атлетов на стене офиса Сибирского международного марафона и джунгли в подземном переходе. Из путеводителя также можно узнать о лучших местах для паркура, вейкбординга или катания на роликах в городе.

Также собрана информация о заведениях с нетрадиционными блюдами и адреса магазинов с «неформатными» сувенирами.

Автор нового путеводителя - доцент кафедры литературы и культурологии ОмГПУ, кандидат культурологии Светлана Бакулина. Презентовать издание планируют 21 февраля ко Всемирному дню экскурсовода, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Роспотребнадзор объявил в Омске карантин из-за гриппа

Роспотребнадзор объявил в Омске карантин из-за гриппа

5 Февраля 2020 г.
Эпидпорог превышен на 12,5 процентов
Новости Омска: Строительство хоккейной арены в Омске должно стартовать в апреле

Строительство хоккейной арены в Омске должно стартовать в апреле

4 Февраля 2020 г.
Пока даже не одобрен проект
Новости Омска: «Сибирь» движется на встречу с «Крузенштерном» в Ушуайе

«Сибирь» движется на встречу с «Крузенштерном» в Ушуайе

31 Января 2020 г.
В аргентинском порту Пуэрто-Сан-Хулиан омская яхта сменила генератор
Новости Омска: Проекты «Радио Сибирь» вошли в шорт-лист конкурса «Вместе медиа. Радио»

Проекты «Радио Сибирь» вошли в шорт-лист конкурса «Вместе медиа. Радио»

30 Января 2020 г.
Экспертным жюри фестиваля были отобраны 35 программ радиостанций Сибирского округа
Новости Омска: Вещание телеканала «Продвижение» стартовало в четырех регионах России

Вещание телеканала «Продвижение» стартовало в четырех регионах России

27 Января 2020 г.
В январе 2020 года федеральный телеканал «Продвижение» появился сразу в нескольких кабельных сетях четырех регионов России. Семейно-развлекательный канал уже доступен для просмотра телезрителям крупнейшей кабельной сети Республики Татарстан «Таттелеком» в Елабуге...
Новости Омска: Пассажиры международных рейсов в Омске проходят двойную проверку

Пассажиры международных рейсов в Омске проходят двойную проверку

27 Января 2020 г.
В аэропорту ввели меры предосторожности в связи с вирусом 2019-nCoV
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Эксперт: «Легальная продажа «красивых» автомобильных номеров будет востребована»

Эксперт: «Легальная продажа «красивых» автомобильных номеров будет востребована»

4 Февраля 2020 г.
Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов отметил, что принятие законопроекта по легализации «краси...
Новости Омска: Омская область заказала «Кировцы»

Омская область заказала «Кировцы»

31 Января 2020 г.
Подписано соглашение о поставке тракторов «Петербургского тракторного завода»
Новости Омска: Газификацию омского севера могут заменить электрификацией

Газификацию омского севера могут заменить электрификацией

4 Февраля 2020 г.
Власти региона ищут способ избежать аварий в теплоснабжении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19