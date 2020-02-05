Роспотребнадзор объявил в Омске карантин из-за гриппа

На территории Омска с 6 февраля начинает действовать карантин. Это связано с эпидемией гриппа, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Постановление о введении карантина в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости на 12,5 процентов подписал главный санитарный врач Омской области Сергей Крига.

В ближайшее время в городе будут ограничены массовые и спортивные мероприятие, их рекомендуется проводить в помещениях. Кроме того, вводится ограничение на посещение больных в стационарах.

В Роспотребнадзоре отмечают, что большинство заболевших гриппом и ОРВИ в регионе – дети. В целом по стране превышение эпидпорогов регистрируется в 23 регионах и восьми центральных городах.