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Премьера на телеканале «Продвижение»: авторский проект для литературных гурманов «Сад Поэтов»

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Омск
16:25 5 Февраля 2020
проект, телевидение
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Телевизионная премьера цикла программ «Сад поэтов» состоится на семейно-развлекательном телеканале «Продвижение» 6 февраля. Авторский проект кандидата филологических наук Екатерины Барановской посвящен анализу петербургской поэтической традиции.

В каждом выпуске автор рассуждает о месте и роли поэта в культуре, о влиянии атмосферы места на систему смыслообразования и о включенности русской поэтической традиции в мировой культурный контекст. В проекте «Сад поэтов» звучат стихи Анны Ахматовой, Елены Шварц, Олега Юрьева, Николая Заболоцкого, Михаила Кузмина, Василия Филиппова, и даётся авторская оценка творчества поэтов, которых Екатерина Барановская относит к отдельной поэтической школе. Своеобразие авторского подхода создателя цикла заключается в том, что отсчёт становления современной поэтической формы ведётся не от привычной центральной фигуры «Золотого века» – А.С. Пушкина, а от М.В.Ломоносова, и завершением разработки данной формы является творчество поэта, драматурга и литературного критика новейшего времени Олега Юрьева.

Цикл программ «Сад поэтов» позиционируется создателями как проект для интеллектуальных гурманов, глубоко погруженных в анализ и проблематику сложных поэтических текстов. Такой посыл передаётся не только через содержательное повествование Екатерины Барановской, но и путём создания особой визуальной атмосферы: декорациями для проекта стали авторские куклы художницы Ксении Баженовой, стихи читает Игорь Пантин.

Цикл состоит из 20 программ, каждая из которых посвящается одному из этапов формирования данной поэтической традиции. Выпуск первый  «Подземный патефон»  посвящен Анне Ахматовой, второй – «Запретный сад» - Олегу Юрьеву; в третьем – «И пожимаю лапу в полусне я…» - речь пойдет о Елене Шварц.

«Сад поэтов» будет выходить еженедельно на телеканале «Продвижение». После телевизионной премьеры с программой можно будет познакомиться также на «Яндекс.Эфире» и аудиоверсия будет размещена на платформе Castbox.

Подробности – на сайте http://pro-tv.info/ и в социальных сетях телеканала.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 190 городах и 51 субъекте РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек. Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион» в 2016 и 2017 гг., в номинации «Лучший телевизионный дизайн». 

 

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