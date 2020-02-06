В Омской области составили план по тушению лесных пожаров

Омская область готовится к лесным пожарам. Пожароопасный сезон должен начаться весной, когда в регионе установится теплая погода. В прошлом году деревья горели с начала апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Управление лесного хозяйства региона разработало план по тушению очагов - его должен утвердить губернатор Омской области.

«В преддверии сезона специалисты выполняют целый комплекс мероприятий, в частности готовят кадровый состав, ремонтируют лесопожарную технику и инвентарь, ведут профилактику лесных пожаров: контролируемые противопожарные выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов (в этом году их проведут на территории более 3,5 тыс. га), разъяснительную работу среди населения», - рассказали в ГУ лесного хозяйства Омской области.

Напомним, в прошлом году парк лесной техники в рамках нацпроекта «Экология» пополнили тракторы, автомобили, бульдозеры и вездеходы. Всего предприятия региона получили более 500 единиц техники, оборудования и инвентаря – на эти цели было потрачено 105,9 млн рублей.