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Омским художникам оставили граффити

Главная Общество
Омск
08:30 10 Февраля 2020
галерея, художники, власти
Автор: Sibnovosti.ru
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Граффити останутся на здании омской художественной галереи «Левая нога». О решении властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным службы информации «Радио Сибирь», в мэрии Омска заявили, что претензий к галерее не имеют и граффити с фасада удалять не требуют.

Галерея творческого объединения художников «Левая нога» находится в одноэтажной постройке на ул. Красный путь. Изображения на здании появились после проведенной «Левой ногой» реконструкции.

«Мы объединяем людей неиспорченных художественным образованием… Всё, что мы видим вокруг себя в сфере изобразительного искусства всего лишь попытка через науку приблизиться к простоте», - заявляют о себе участники объединения.

Ранее на странице галереи в соцсети «ВКонтакте» был опубликован документ администрации Советского округа с требованием удалить надписи, рисунки и плакаты с фасада. В нем указывалось, что изображения нарушают муниципальные правила в сфере благоустройства.

Фото: страница галереи «Левая нога» в соцсети «ВКонтакте»

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