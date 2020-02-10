«Сибирь» в Ушуайе ждет погоды и российские парусники

Омская яхта «Сибирь» стоит в порту Ушуайя на аргентинской части острова Огненная Земля. О прохождении маршрута сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Яхта «Сибирь» благополучно достигла города Ушуайя и теперь стоит, покачиваясь на волнах, на краю земли. Впереди непростой участок пути, переход от Южной Америки к заветной Антарктиде», - сообщил на сайте кругосветной экспедиции Сергей Лебединский.

По его словам, «Сибирь» ждет хорошей погоды, чтобы преодолеть пролив Дрейка. При этом, «еще будучи в Омске, перед стартом, капитан сказал, что не будет рисковать и идти в Антарктиду, если пролив будет штормить».

В свою очередь, капитан «Сибири» Сергея Щербаков рассказал на своей странице в соцсети Facebook, что 14 февраля яхта примет участие в совместном маневрировании с российскими парусниками - «Крузенштерном» и «Палладой», которые также движутся к Антарктиде. На сайте «Паллады» говорится, что сегодня судно планирует прибыть в Ушуайю.

В Ушуайе экипаж «Сибири» пополнил еще один омич - Павел Капустин. Вместе с ним на суде появился квадрокоптер. Перед переходом к Антарктиде «Сибирь» планирует еще посетить чилийский порт Пуэрто-Вильямс для оформления пограничных формальностей.

Фото: страница Сергея Щербакова в соцсети Facebook