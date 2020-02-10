Площадку для собак уберут с омского бульвара Победы

Площадку для дрессировки собак уберут с территории омского бульвара Победы. О решении городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О выборе нового места для площадки стало известно в ходе общественного обсуждения этого вопроса. Оно прошло в Центральной городской библиотеке. С предложением убрать площадку с бульвара в конце января обратился городской Совет ветеранов и пенсионеров.

Как выяснилось, весной площадку для дрессировки собак власти обустроят на пустующей территории набережной Иртыша в границах ул. Рождественского и 25 лет Октября.

«Предварительно мы рассматривали различные варианты для подобной площадки: жилые зоны в створе от ул. Циолковского до улицы Рождественского, территорию около бывшего мясокомбината. Найти новое место было непросто, соблюдая все санитарные правила и нормы, где четко прописано, что площадка для собак не может быть менее 400 кв. м. Вокруг бульвара очень стесненная застройка и единственная территория, подходящая под градостроительные параметры - территория в конце набережной, ближе к речному порту», - приводит портал мэрии Омска комментарий первого заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова.

По данным муниципальных властей, участники встречи решили, что на освободившемся пространстве бульвара будет создана культурно-досуговая зона.