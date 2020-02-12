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В Омской области в три раз выросла популяция волков

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Омск
15:09 12 Февраля 2020
общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области растет популяция волков. По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в регионе насчитывается 345 особей. В то время, как год назад было всего 163. Специалисты списывают такие результаты на погрешность в подсчетах, а также на активное размножение волков.

«Угроза от волка недооценена, я считаю. На сегодняшний день виду ничего не угрожает, пресс охоты на него не оказывает влияния. Мы прекрасно понимаем, что число сообщил сайту «Город55» заместитель начальника управления охраны и использования животного мира Андрей Цехмистер.

В прошлом году в рамках мероприятий по регулированию численности охотники истребили всего 8 волков. При этом жители северных районов жаловались, что хищники нападали на домашний скот – загрызли двух лошадей и одну корову, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: сайт законодательного собрания

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