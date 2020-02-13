В поликлинике омской МСЧ №4 начнет работу новый томограф

Томограф начнет работать в поликлинике омского областного БУЗ «Медико-санитарная часть №4» в конце февраля. О приобретении аппарата сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Томограф производства компании Philips учреждение получило в конце прошлого года. Для его работы подготовлено помещение, смонтирована система бесперебойного энергообеспечения.

«Данный томограф, позволяет за короткое время произвести исследование по 128 срезам и при помощи более мощного магнитного поля выдает четкое изображение исследуемого органа. Также новое оборудование распознает заболевание на ранней стадии, что особенно важно у пациентов высокого риска», - рассказала порталу правительства Омской области о преимуществах нового оборудования заместитель главного врача по поликлинике МСЧ №4 Татьяна Калушина.

Томографическое обследование можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2019 года в Омск для областного «Клинического онкологическом диспансера» был доставлен новый магнитно-резонансный томограф японского производства. Его стоимость составила 41 млн руб.

Фото: портал правительства Омской области