13 февраля
Омск
погода -11 °C
63.6
 
€ 69.18
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Учеников и педагогов всех школ Омска обязали носить маски

Главная Общество
Омск
17:05 13 Февраля 2020
общество, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Омске во всех школах вводится особый масочный режим. С 17 февраля все учителя и школьники обязаны носить в течение дня средства индивидуальной защиты от вирусов и инфекций. Без маски ребенка не должны допускать до занятий. При этом менять маски медики советуют строго каждые 2 часа.

«Распоряжение получили все школы в связи с подъемом заболеваемости гриппом в Омске,. Я понимаю, что в маске находиться целый день тяжело даже взрослому человеку, но мы не можем не выполнить это распоряжение. Масочка с собой у ребенка должна быть», - цитирует «Омск-Информ» директора школы № 33 Татьяну Жигалкину.

В Омске эпидемия гриппа и ОРВИ. Заболеваемость превысила эпидемический порог почти на 30 процентов. Сейчас на карантин закрыты 34 школы и три детских сада.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске на карантин закрыты 34 школы

В Омске на карантин закрыты 34 школы

13 Февраля 2020 г.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омске почти на 30 % превышает эпидемический порог.
Новости Омска: В поликлинике омской МСЧ №4 начнет работу новый томограф

В поликлинике омской МСЧ №4 начнет работу новый томограф

13 Февраля 2020 г.
Для аппарата подготовлено помещение
Новости Омска: В Омской области в три раз выросла популяция волков

В Омской области в три раз выросла популяция волков

12 Февраля 2020 г.
Специалисты насчитали 345 особей
Новости Омска: Площадку для собак уберут с омского бульвара Победы

Площадку для собак уберут с омского бульвара Победы

10 Февраля 2020 г.
Ее обустроят на пустующей территории набережной
Новости Омска: «Сибирь» в Ушуайе ждет погоды и российские парусники

«Сибирь» в Ушуайе ждет погоды и российские парусники

10 Февраля 2020 г.
Омская яхта готовится к переходу к берегам Антарктиды
Новости Омска: Омским художникам оставили граффити

Омским художникам оставили граффити

10 Февраля 2020 г.
Власти города сняли претензии к оформлению галереи «Левая нога»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Московские трамваи в Омске ждут в марте

Московские трамваи в Омске ждут в марте

12 Февраля 2020 г.
Объявлен аукцион на их перевозку
Новости Омска: Эксперт: молодежь РФ и КНР реализует международные проекты как в двустороннем, так и в многостороннем форматах

Эксперт: молодежь РФ и КНР реализует международные проекты как в двустороннем, так и в многостороннем форматах

11 Февраля 2020 г.
Одним из мероприятий в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединении БРИ...
Новости Омска: Двухлетние близнецы погибли на пожаре в Омске

Двухлетние близнецы погибли на пожаре в Омске

11 Февраля 2020 г.
Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19