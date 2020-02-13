Учеников и педагогов всех школ Омска обязали носить маски

В Омске во всех школах вводится особый масочный режим. С 17 февраля все учителя и школьники обязаны носить в течение дня средства индивидуальной защиты от вирусов и инфекций. Без маски ребенка не должны допускать до занятий. При этом менять маски медики советуют строго каждые 2 часа.

«Распоряжение получили все школы в связи с подъемом заболеваемости гриппом в Омске,. Я понимаю, что в маске находиться целый день тяжело даже взрослому человеку, но мы не можем не выполнить это распоряжение. Масочка с собой у ребенка должна быть», - цитирует «Омск-Информ» директора школы № 33 Татьяну Жигалкину.

В Омске эпидемия гриппа и ОРВИ. Заболеваемость превысила эпидемический порог почти на 30 процентов. Сейчас на карантин закрыты 34 школы и три детских сада.