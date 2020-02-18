В Омске планируют создать университетский кампус

Разработчики нового Генплана Омска предлагают объединить корпуса нескольких вузов в кампус. Архитекторы уверены, что создание университетского городка позволит повысить качество высшего образования в регионе. Идею обсудят с представителями научного сообщества и преподавателями. Встреча состоится 21 февраля в ОмГТУ.

«Мы уверены, что качественное высшее образование - мощный драйвер развития города, и создание комфортного пространства для продуктивной учебы и исследовательской деятельности - одна из приоритетных задач нашей работы», - отметила представитель института территориального планирования «Град» Валерия Маркова.

Добавим, что актуализация Генплана города проводится по заказу департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска.