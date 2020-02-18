Омичи попробуют построить самую высокую башню из блинов

В Омске попытаются побить мировой рекорд по строительству башни из блинов. Мероприятие пройдет во время празднования Масленицы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Праздник «Широкая Масленица» состоится, в том числе, 1 марта в 14:00 в сквере по ул. Мельничной,67.

«В этом году, кроме традиционных масленичных забав, на нашем празднике любой желающий сможет принять участие в грандиозном событии - строительстве самой высокой башни из блинов», - рассказала официальному порталу мэрии Омска КТОС «Кировец-1» Надежда Карева.

По ее данным, мировой рекорд был зафиксирован в Великобритании в 2016 году. Тогда высота башни превысила один метр, вся конструкция без поддержки простояла пять секунд.

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта.

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